Nacházíme se ve vskutku unikátní době. V březnu se ujme úřadu nově zvolený prezident – generál ve výslužbě – Petr Pavel. Muž, který má více zkušeností s diplomacií než s politikařením, sám sebe pasoval do role prezidenta sjednotitele. Jak avizoval hned ve svém prvním projevu po vítězných volbách, chce naslouchat názorům všech, včetně těch, kteří ho nevolili, pokud budou konstruktivní. To je po mnoha letech vlády prezidentů, kteří společnost spíše rozdělovali, rozhodně dobrá zpráva. Znovu to nicméně otvírá prostor pro debatu o roli a pravomocích prezidenta v českém ústavním systému. Díky přímé volbě (a tentokrát i rekordně vysoké volební účasti) má prezident silný mandát. Avšak nastavení českého ústavního systému tomu neodpovídá. Přímá volba je v něm spíše „umělým“ prvkem. Minulý prezident si to vyložil jako omluvenku pro překračování mantinelů daných mu ústavou. Česko by se z toho mělo poučit a svůj základní právní předpis reformovat. O tom, jakými cestami by se mohlo a mělo vydat, čtěte v článku Josefa Pravce.

Byť doba přeje revolučním myšlenkám a změnám, ani v prvním letošním vydání Právního rádce neopouštíme naše tradiční zaměření na byznys. Hlavní téma magazínu jsme se rozhodli věnovat dluhopisům, které se v posledních letech staly důležitým alternativním nástrojem financování podniků. Avšak vágní regulace a ne zcela precizní znalost tohoto nástroje mezi drobnými investory vedou k tomu, že dluhopisy často zneužívají podvodníci. Zhruba každá desátá společnost emitující tyto cenné papíry je v tak špatné finanční kondici, že zkrachuje, aniž by splatila své závazky. To vrhá špatné světlo i na solidní firmy, které dluhopisy využívají podle pravidel. Nejde však o chybu v nastavení právního systému. Češi se spíš musí naučit tento užitečný investiční nástroj správně využívat. Návod, jak na to, přinášíme na následujících stránkách.

Přeji vám příjemné čtení a vašemu podnikání a financím příznivé právní klima.