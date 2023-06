Přechod Tomáše Ščerby z White & Case do DLA Piper se bezpochyby zařadí k největším advokátním přestupům letošního roku. Ščerba totiž patří k největším tuzemským kapacitám v oboru práva informačních technologií. Je jedním z prvních žáků vyučených u Radima Polčáka na Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity. Do DLA Piper Ščerbu zlákal především způsob, jak tato kancelář pracuje s moderními technologiemi, a navazující služby, kterými IT právo obaluje.