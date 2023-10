Zhruba čtyři roky se v Česku mluví o nutnosti převést do zdejšího právního řádu dvě evropské směrnice týkající se trhu práce. Jde o takzvanou work‑life balance směrnici, zavádějící požadavky na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů malých dětí a osob pečujících o zdravotně postižené, a směrnici o předvídatelných pracovních podmínkách. Byť obě normy obsahují důležité novinky, jež budou mít zásadní dopad na tuzemský trh práce, novela zákoníku práce, která je do českého právního řádu zavádí, přichází na poslední chvíli a se značným zpožděním oproti unií stanovenému termínu. Teprve 19. září vyšla ve Sbírce zákonů a v účinnost až na výjimky vstoupila 1. října. Firmy a jejich zaměstnanci tak prakticky přišli o možnost se na ni předem připravit. Právní rádce ve spolupráci s advokátními kancelářemi Clifford Chance a Kinstellar připravil přehled toho nejdůležitějšího, co novela zavedla.