Brněnská společnost S, zabývající se výrobou přístrojů na výrobu a výzkum polovodičů, se před několika lety rozhodla rozšířit svoji působnost do zahraničí. Přihlásila se do výběrového řízení, které pořádal polský podnik se sídlem ve Varšavě. Připravila si veškeré dokumenty, sepsala nabídku a najala si kurýrní společnost DHL, aby vše doručila. Připlatila si i za službu Express 12:00, v níž se spediční firma zavazuje doručit dokumenty do poledne následujícího pracovního dne. Času mělo být dost. Nabídku odesílá společnost S ve čtvrtek odpoledne a otvírání obálek bylo v pondělí ve 13.30.