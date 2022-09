Již rok a půl uběhlo od účinnosti novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která do českého práva přenesla unijní pravidla udržitelnosti. Zadavatelům předepsala, aby při tvorbě příslušné dokumentace zohlednili principy sociální a environmentální odpovědnosti. Co to ale znamená v praxi? „Konkrétně si pod těmito zásadami můžeme představit například nutnost legálního zaměstnávání, garance důstojných a férových pracovních podmínek nebo i osobní pohodu pracovníků,“ vysvětluje seniorní advokátka PRK Partners Jaroslava Malcová v pravidelném podcastu týdeníku Ekonom Právo k Ranní Kávě. Zadavatel podle Malcové musí také zásady, které chce použít, dostatečně odůvodnit. Avšak není cílem těchto kritérií najít co největší ekologické řešení pro danou zakázku, ale spíše rovnováhu mezi udržitelností a ekonomickou návratností. „Zadavatelé dnes kladou důraz na udržitelnost nejen kvůli své pověsti, ale i kvůli standardům kapitálových trhů,“ vysvětluje advokátka.