V Česku v posledních dvou letech výrazně přibývá svěřenských fondů. Oblíbili si je hlavně podnikatelé, kteří je vy­užívají k ochraně svého rodinného majetku. Třeba pro případ, že by se jejich podnik dostal do insolvence, anebo když počítají s tím, že byznys předají někomu z další generace.

Majetek vložený do svěřenského fondu jeho zakladatel vyčleňuje ze svého vlastnictví. Starat se o něj a rozvíjet ho pak mají svěřenští správci (obvykle bývají tři) podle instrukcí a pravidel, které zakladatel zakotví do statutu fondu. Může to být zakladatelská listina nebo takzvané memorandum přání. Do svěřenského fondu je možné vložit i celou společnost. Obmyšlení, například potomci zakladatele, z ní pak mohou čerpat prospěch, aniž by zasahovali do jejího každodenního chodu. Správci pro to zpravidla vyberou profesionální management.