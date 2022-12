Nová hybná síla digitálního vlastnictví se skrývá pod zkratkou NFT. Jde o takzvaný nezastupitelný token, tedy aktivum podobné kryptoměnám. „Je to soubor dat, který je zapsaný v blockchainu a symbolizuje vlastnictví tokenizovaného aktiva,“ vysvětluje v podcastu Change Makers advokát Taylor Wessing Martin Šerák.

NFT si razí cestu na trh s uměním. Používá se k prodeji pixelartových obrázků nebo virtuálních soch. „Jako příklad bych uvedl díla amerického umělce Daniela Arshama. Tokeny se ale dostávají i na úroveň skutečného umění. Jedna florentská galerie například tokenizovala malbu od Michelangela,“ popisuje Šerák.

Velkou perspektivu do budoucna pak podle něj NFT mají také na realitním trhu. Kdybychom totiž katastr nemovitostí nahradili zápisem v blockchainu, klesly by náklady, které je nutné vynaložit na provedení transakce. „Výhoda této technologie je, že nám s ní odpadá potřeba třetích autorit jako advokáta nebo notáře, kteří by ověřili autenticitu transakce,“ uvádí advokát. Ověření by proběhlo automaticky a nebylo by zapotřebí čekat 20 dní, jako je tomu při zápisu změny vlastnictví do katastru.

Zatím se přes NFT prodávají především virtuální domy či továrny, například ty z populární počítačové hry Minecraft. Nicméně letos v únoru za pomoci tohoto nástroje proběhl i historicky první prodej reálné nemovitosti. Šlo o dům o čtyřech ložnicích ve městě Gulfport na Floridě. Společnost Propy ho prodala za 694 tisíc dolarů.

„Nejprve tu nemovitost vložili do projektové společnosti. Tu pak tokenizovali a tím docílili převodu,“ popisuje postup prodeje Šerák.

Prostřednictvím NFT je možné prodávat a kupovat nejen nemovitosti, ale i jejich části. Teoreticky také vůbec nemusí nemovitost změnit majitele, kupující jen prostřednictvím NFT získává nárok na zisk, který daná nemovitost generuje − třeba z pronájmu.

Většímu uplatnění NFT zatím brání zastaralá regulace, kvůli níž se ani tyto transakce neobejdou bez velkého papírování. Na evropské úrovni se už ale rýsuje změna. Má podobu připravovaného nařízení o trzích s kryptoaktivy.

Podcast vznikl ve spolupráci s ekonomem Romanem Ondrčkou.