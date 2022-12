Evropský liberalizovaný trh s energiemi neustál současnou krizi. Podle vedoucího partnera pražské kanceláře White & Case Víta Stehlíka více než dvacetiletá snaha vytvořit na evropském energetickém trhu dokonale konkurenční prostředí sice fungovala v dobách blahobytu a nízkých cen energií, dění posledního roku ale ukazuje, že bez státních či unijních zásahů si energetika dlouhodobě neporadí. Regulace nyní vstupuje do tohoto odvětví na všech úrovních, naposledy i v oblasti výroby. Pro energetický byznys to ale nutně nemusí znamenat negativní zprávu. „Budou se dát mnohem lépe plánovat investice do nových zdrojů. Správná regulace cen umožní dosáhnout stability dodávek,“ očekává Stehlík.