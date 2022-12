Když chcete založit úspěšnou firmu, musíte svému nápadu věřit. Pak ho dokážete prosadit. To je podle Avnera Gala, izraelského podnikatele s více než 20letou zkušeností s marketingem inovací, základním a nejdůležitějším bodem na cestě k nové silné značce. Po letech tápání a nízkého sebevědomí se právě důvěra ve zdar nových projektů a v sebe sama konečně začíná prosazovat i na české mladé podnikatelské scéně. Loni na zdejším trhu vzniklo 629 start‑upů, tedy o polovinu více, než představuje průměr předchozích čtyř let. Začínajícím podnikatelům na rozdíl od jejich předchůdců již nechybí ani globální ambice dostat mladou českou značku daleko do velkého světa.