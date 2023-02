Zdravotnické právo si v advokátní kanceláři Taylor Wessing razí cestu na výsluní. Příslušnou praxi tam mají už deset let. Původně tým pečující o klienty z této oblasti čítal tři právníky, nyní ho kancelář posiluje, a to doslova navzdory nepřízni českého pracovního trhu. „Uchazečům často chybí základní náhled do farmaceutického průmyslu či zdravotnictví nebo alespoň základní orientace v problematice přírodních věd,“ říká řídící partner Taylor Wessing Česká republika Erwin Hanslik. Potřebné profesionály si proto kancelář začala vychovávat přímo ve svém středu. A plánuje v tomto právním oboru dál růst.