Prezidentská volba opět vynesla do popředí téma změny ústavy tak, aby omezila pravomoce hlavy státu. „Deset let jejich výkonu Milošem Zemanem ukázalo určitá slabá místa ústavy,“ řekl Právnímu rádci ústavní znalec Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Připomíná nekonečnou řadu konfliktů, zejména při sestavování vlády a jmenování i odvolávání jejích jednotlivých členů. Obavy z příliš aktivistického prezidenta má řada ústavních právníků a podle Wintra by bylo namístě přenést debatu do parlamentu, kde o ústavní změny usilují zejména Piráti.