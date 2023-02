Témata rovnosti na trhu práce a v samotném zaměstnání české firmy z velké části zatím míjí. Požadavky plynoucí z principů ESG však zaměstnavatele nutí věnovat jim zvýšenou pozornost. Do tří let musí Česko transponovat směrnici o transparentnosti odměňování, která mimo jiné ukládá určitým zaměstnavatelům povinnost informovat o rozdílech v platech žen a mužů. Dále se budou muset věnovat také tématům diverzity a zaměstnávání lidí odlišných etnik, sexuální orientace či sociálního původu. Inspiraci je možné nalézt v zahraničí. Podle Justina Farrance, právníka a prvního celosvětového ambasadora v oblasti diverzity advokátní kanceláře Allen & Overy, míra zapojení firem do těchto témat ovlivní jejich úspěšnost. „Podpořte rozmanitost. Projeví se to pozitivně nejen na vaší pověsti, ale i na spokojenosti zaměstnanců,“ říká.