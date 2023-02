Ukládat peníze například do nemovitostí se Češi už naučili a hledají další cesty. Tou, která vede k investicím do dluhopisů, zatím jen opatrně našlapují. A pokud se pro ně přece jen rozhodli, neumí se o tato aktiva dostatečně dobře starat. Podle Filipa Petráše z advokátní kanceláře Petráš Rezek je to velká škoda. „Každý musí umět posoudit rizikovost své investice, možnost zajištění a zajímat se, jak jsou jeho finance využívány. V případě korporátních dluhopisů přitom mohou pomoci k dalšímu rozvoji začínající i zavedené firmě, a benefity tak poplynou na obě strany,“ uvádí.