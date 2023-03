Jeden z největších právních týmů, který se věnu je technologiím a digitalizaci, vytvořila na českém trhu kancelář Sedlakova Legal. Aktuálně čítá 25 právníků. V únoru ho posílili hned dva noví partneři. IT právo a kybernetickou bezpečnost v něm bude rozvíjet Bohuslav Lichnovský. Kancelář také nakročila do zdravotnictví a získala do svých řad Vladislavu Křivovou, která se dlouhodobě specializuje právě na zdravotnické právo. Legislativní novinky v kyberbezpečnosti a digitalizaci, které do Česka míří, totiž zhusta dopadnou právě na zdravotníky. Specialistů je ale málo a ne každá firma si je bude moci dovolit. Nové posily v Sedlakova Legal tak mají ambiciózní misi. Vytvořit platformu, která umožní automatizovaně a na pár kliků společnostem posoudit, zda na ně nová regulace dopadne a v jakém rozsahu.