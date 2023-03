Je to už více než deset let, kdy začala environmentální, sociální a správní kritéria pronikat do právních předpisů či podoby finančních produktů. Co z počátku mělo podobu neucelených nefinančních faktorů, se nyní mění v systém, který může vyústit v přerod celé ekonomiky. Důležitým hnacím motorem této změny bude soukromý kapitál.

Přechod k udržitelnému financování nepřináší pouze omezení v podobě povinnosti pravidelného reportingu, zveřejňování nejrůznějších dat a dalších informačních povinností, ale především také nové příležitosti. U firem roste poptávka po investicích do „zelených“ nebo „udržitelných“ odvětví a projektů. Ty se stávají marketingově atraktivními, podniky pak mají snazší přístup k novému kapitálu a jsou finančně motivované něco změnit.