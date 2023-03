Sžít se s udržitelností není jednoduché. Vyjma několika málo podnikatelů a ekonomů vizionářů se o ni ještě před třemi lety staral málokdo. A když už se pod tlakem z Evropské unie začalo o této nové filozofii uvažovat i v českém byznyse, získala pachuť prázdných propagačních a marketingových hesel. Přispěla k tomu i absence jasných kritérií, která by stanovila, co je a co není udržitelné.

Avšak smysl udržitelnosti je mnohem hlubší. Ať děláme cokoliv v malém nebo ve velkém, měli bychom brát ohled na planetu a své okolí a snažit se přinejmenším eliminovat negativní dopady svého počínání na okolí a vyvážit je jinými hodnotami, jako je například ochrana přírody či ohrožených a vyloučených skupin společnosti.