První povinný report o tom, co dělají pro udržitelnost životního prostředí, pro zaměstnance a do jaké míry je jejich řízení transparentní, začnou největší firmy – banky a finanční instituce a kotované společnosti s více než 500 zaměstnanci – předkládat v roce 2025. Další velké firmy s více než 250 zaměstnanci v roce 2026. Zřejmě by se to mělo dít ve specifickém digitálním formátu, jehož konečnou podobu ovšem zatím nikdo nezná. Ví se, že zprávy budou muset být ověřeny auditorem.