Tržní ekonomika v transatlantickém světě funguje tak, že všechny procesy a komodity se stávají předmětem finančního obchodu. Jedinou mírou podnikatelské efektivity a úspěchu tak dosud bylo dosahování zisku. Nyní má tento čistě finanční základ ustoupit do pozadí. A na jeho roveň se mají postavit další hodnoty, jako je péče o planetu, sociální odpovědnost a odpovědnost vůči regionu, v němž firmy podnikají.

Nic z toho nejsou pojmy podnikatelům, ekonomům a právníkům neznámé. Poprvé ale regulace dává přesné zadání: i tyto metriky mají vstupovat do hodnocení firem a práce jejich manažerů i statutárních orgánů. O tom, jak to bude v praxi vypadat a co všechno se bude hodnotit podle nových požadavků známých jako ESG nebo nefinanční reporting, se dočtete v hlavním tématu březnového vydání Právního rádce. Na firmy čekají stovky otázek a ne na všechny existují jednoznačné odpovědi. Podnikatelský úspěch či neúspěch se tak v příštích letech bude víc než dřív měřit silou argumentů místo dosavadní řečí čísel.

Ačkoliv teď na ESG narážíme doslova na každém rohu (i při analýze trhu fúzí a akvizic na ně překvapivě přišla řeč), není jediným hybatelem dnešního právního a ekonomického světa. Do popředí se znovu dostává také téma digitalizace. Evropská unie sepsala nová pravidla pro nastavení firemní kybernetické bezpečnosti. Zatímco dosud na její nastavení stát dohlížel jen zhruba u 400 domácích podniků, nově jich bude kolem sedmi tisíc. Splnit budou muset náročné podmínky, u řady z nich si nová legislativa vyžádá kompletní přenastavení interních procesů. Potřební odborníci na kybernetickou bezpečnost, kteří by jim se změnami pomohli, jsou ale v Česku „nedostatkové zboží“. A tak i právníci hledají cesty, jak posílit své IT týmy a digitální nástroje. Více o tom čtěte v rozhovoru s Vladislavou Křivovou a Bohuslavem Lichnovským.

Přeji vám příjemné čtení, otevřenou mysl a vašemu byznysu inovativní klima. Bude ho zapotřebí.