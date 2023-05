Zdomácňování whistleblowingu v Česku se opožďuje. Stát zaplatí pokutu, protože včas do svého práva nezavedl závaznou evropskou směrnici, která dává zaměstnanci možnost oznámit ve firmě i v úřadě neetické nebo protiprávní jednání, aniž by mu hrozila odvetná akce organizace, pro kterou pracuje. Jedním z důvodů prodlení je, že část Čechů si to spojuje s „práskačstvím“ a s někdejším komunistickým režimem. Legislativní ochrana oznamovatele je ale nezbytná, protože kvůli ochraně veřejného zájmu riskuje kariéru v podniku, případně ohrožuje služební postup.