Vytváření ESG strategií u velkých nadnárodních společností má často jeden společný znak, a tím je inspirace či přijetí strategie zahraniční matky a implementace do české podnikové kultury. V zahraničí jsou totiž se zaváděním ESG principů do řízení firem přece jen dál, a proto existuje představa, že lze navržené cíle a aktivity jednoduše použít napříč celou skupinou bez seriózní analýzy dopadů podnikání na dané území a jeho kulturní, historická a ekonomická specifika. Opak je pravdou. Firmy by měly své ESG strategie vždy ušít na míru prostředí, v němž podnikají.