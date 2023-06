Obrovský sklad plný lepenkových krabic a výplní do nich, automatické stroje i roboty a také ruční práce, to je společnost Servisbal Obaly. Už 30 let v Dobrušce vyrábí a do Česka i do celého světa prodává krabice, sáčky, obálky a příbuzný materiál. Nakupují je například firmy vyrábějící náhradní díly pro automobily. Podnik chce dál expandovat a v hlášeních o svém udržitelném podnikání, jež pod zkratkou ESG (environmental, social, governance) začne vyžadovat legislativa Evropské unie, vidí příležitost ucházet se snadněji o zakázky na západních trzích.