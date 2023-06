Spěch stranou, udržitelnou firmou s vysokým ESG ratingem se nelze stát přes noc. Trvá to roky. Podle Ondřeje Ptáčka, ředitele v PwC a experta na strategické poradenství v oblasti ESG, by během ní především podniky neměly zakrývat skutečný stav věcí a měly by mluvit i o tom, co se zrovna nepovedlo. „Čím víc informací o sobě budou zveřejňovat, tím bude jejich hodnocení lepší,“ radí.

Co by měly firmy vědět o ESG, než se pustí do přípravy strategie?