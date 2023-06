Udržitelnost a principy ESG (z anglického environmental, social a governance) naplno vstupují do podnikatelského světa. Téměř padesátku strategií a projektů na rozvoj udržitelnosti přihlásily firmy do žebříčku organizovaného týdeníkem Ekonom a Svazem průmyslu a dopravy, aby si mohly s ostatními porovnat, jak si v příklonu k podnikání, jehož cílem není jen hromadění zisku, ale i další hodnoty a odpovědnost vůči budoucím generacím, stojí. Výsledky poukázaly na řadu příkladů dobré praxe i na desítky zajímavých projektů, na nichž pracují nejen velké nadnárodní korporace, ale i menší ryze české, či dokonce rodinné podniky. Zároveň ale ukázaly, že ani hlavní nositelé tohoto tématu v Česku zatím nesplňují úplně vše, co si ESG žádá.