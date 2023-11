Loňský příchod Bořivoje Líbala do české pobočky Eversheds Sutherland této mezinárodní advokátní kanceláři pomohl. Posílila pozici na českém trhu a posunula se v oblasti technologií i fúzí a akvizic. Podařilo se jí také vyrovnat se se současnou domácí recesí. „Firmy u nás nekupují zbytečné věci jako v luxusních obchodech, vždycky je to něco, co potřebují, a jsou ochotny za to platit,“ říká řídící partner české a slovenské pobočky kanceláře Bernhard Hager. Do budoucna se chce Eversheds Sutherland v Česku věnovat IT právu včetně kyberbezpečnosti, v níž je například v USA absolutní špičkou.