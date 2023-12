Podobu české digitální transformace vedle aktivity firem ovlivní především nová legislativa. Většinou vzniká tak, že se směrnice Evropské unie převádějí do podoby domácích zákonů. Platí to například u digitální ekonomiky či kyberbezpečnosti. Na další unijní normy český byznys teprve čeká: má to být nařízení o umělé inteligenci a regulace cloudů. V obou případech panují obavy, že nadměrná přísnost povede k zaostávání Evropy za USA a Čínou.