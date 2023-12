Není náhodou, že velká část posledního vydání Právního rádce v letošním roce se věnuje digitalizaci. Právě v té se nyní (nejen) na české firmy a instituce valí velká porce nové regulace. Ta ovlivňuje celá odvětví včetně těch, která zatím nepatřila v elektronizaci k žádným lídrům. Musí řešit otázky kybernetické bezpečnosti, sdílení dat i ochrany osobních údajů, které jsou často v online světě mnohem zapeklitější než v tom klasickém, papírovém. Jak v našem rozhovoru podotkl advokát Jiří Hradský, pokud lékař píše zprávy na stroji, dostal by z kybernetické bezpečnosti jedničku. Už méně by byl ale možná spokojený pacient, který by v lékárně narazil s papírovým receptem od takového doktora, nemluvě o nastupujících e‑žádankách či eZ kartě, která má být bránou k elektronickému zdravotnictví. Ty sice mají usnadnit výměnu informací mezi zdravotnickými zařízeními a zvýšit komfort pacientů. Podstatně ale zvedají požadavky na software, hardware a především na zabezpečení digitálních systémů. Tím výrazně zasahují i do světa start‑upů, jejichž aplikace jsou v této branži velmi populární.

Byznysu celkově ale bude bez pochyby bližší téma zaměstnaneckých akcií. Právě po jasném legislativním rámci a daňové podpoře tohoto nástroje totiž podnikatelé dlouho volají, například prostřednictvím platforem, jako je Druhá ekonomická transformace. Koncept, který je běžný v západním světě, ve střední a východní Evropě ale zatím moc nezdomácněl, může posílit loajalitu zaměstnanců. Jeho koncepční zavedení proto řada firem vyhlíží jako lákavou konkurenční výhodu. První dílčí úprava zaměstnaneckých akcií na podzim prošla Poslaneckou sněmovnou. Do jaké míry a zda vůbec plní očekávání byznysu, se dočtete v článku Jana Beránka.

A protože držíte v rukou poslední vydání Právního rádce v letošním roce, nezbývá než vám popřát klidné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce. Právní rádce do vašich schránek zamíří znovu v únoru.