Obchodní řetězec O se před několika lety rozhodl zpropagovat své služby. Od firmy C si proto pronajal reklamní plochu, za kterou zaplatil za domluvený rok 66 tisíc korun. Firma C se pojistila, aby plochu mohla bez dalších úprav hned pronajmout dál: ve smlouvě si vymínila, že ji nájemce vrátí ve stavu, v jakém ji převzal – tedy zcela čistou. A to pod pokutou tisíc korun za každý den, kdy nebyla plakátovací plocha vyčištěna.

Obchodní řetězec plochu předal zdánlivě v pořádku. Jenže po krátké době se ukázalo, že místo toho, aby staré reklamy seškrábal, přelepil je bílým papírem, který se odlepil. Firma C jej proto vyzvala k nápravě a také zaplacení pokuty. Řetězec se k tomu ovšem neměl. Dovolával se běžné praxe, kdy se místo seškrábání starých plakátů místo překrývá odolnou krytinou, aby předešlá reklama nebyla viditelná. Výše pokuty prý navíc je v rozporu s dobrými mravy.