Tomáš Ditrych před šesti lety založil advokátní kancelář Mavericks, která se specializuje na právní poradenství pro technologické společnosti, investiční fondy a na M&A transakce zejména v oblasti digitální ekonomiky. „Máme pětiletý plán, podle kterého se chceme dostat na obrat 120 až 150 milionů, což by nás mělo co do velikosti posunout do top dvaceti advokátních kanceláří v České republice,“ říká Ditrych, který je novým Ekonom Legal Garantem pro oblast private equity.