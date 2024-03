Od nového roku mezi možnosti, jak se zabezpečit na penzi, přibyl takzvaný dlouhodobý investiční produkt neboli DIP. Zjednodušeně řečeno slouží k přímému investování do cenných papírů, přičemž toto investování přináší daňovou úlevu v podobě odčitatelné položky od základu daně nebo možností příspěvku od zaměstnavatele. Oproti penzijnímu připojištění by měl DIP umožňovat vyšší zhodnocení.

DIP a daňové zvýhodnění

Investované prostředky do dlouhodobého investičního produktu je možné uplatnit jako odčitatelné položky od základu daně, a to do celkové výše 48 tisíc korun za rok. Daňová úspora tak v případě poplatníka, který zdaňuje svůj základ daně 15procentní sazbou, činí 7200 korun. U poplatníka, jehož základ daně přesahuje 36násobek průměrné mzdy a jehož příjmy nad touto hranicí podléhají 23procentní sazbě, je úspora na dani až 11 040 korun. Investice ve výši 4000 korun měsíčně tak zajišťuje maximální možnou daňovou úlevu.