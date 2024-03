Při debatách o nastavení ESG povinností nelze podle Barbory Urbancové z advokátní kanceláře Peterka Partners spouštět ze zřetele skutečný cíl, kterým je udržitelnost. O tom, zda bude naplněn, rozhodne především chování firem. „Je to ale hlavně o odhodlání jít za udržitelností fakticky, a ne jen na papíře,“ konstatuje advokátka, která se na nefinanční reporting a compliance specializuje. Jako ředitelka kanceláře pro Česko přichází do kontaktu s klienty ze zemí střední a východní Evropy, kam její firma za posledních dvacet let expandovala.