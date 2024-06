S narůstajícím časem a energií, které firmy věnují udržitelnosti, roste také potřeba dosažené výsledky hodnotit. Validovat pokrok dovnitř společnosti, odhalit mezery, které ještě má v přístupu k životnímu prostředí, společnosti i vlastnímu řízení. Navenek pak podnikatelé a manažeři chtějí mít také jasno v tom, jak si stojí v porovnání s konkurencí. Roste tak zájem o takzvaný ESG rating, tedy hloubkovou prověrku toho, jak na tom firma v udržitelnosti je. Rating zatím není povinný a pohybuje se poněkud v legislativním vakuu. Podle Jana Sůry, partnera a advokáta kanceláře Portos, by se ale do budoucna měl stát důležitým majákem pro investory, kam vložit peníze. Evropští legislativci už pro to ostatně začínají chystat pole.