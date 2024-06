V letošním ročníku Ekonom žebříček udržitelnosti bylo oceněno osm firem. V kategorii strategie zvítězil Plzeňský Prazdroj, mezi projekty uspěly například pražírna Fair & Bio nebo Chart Ferox. „Udržitelnost přinese obrovské množství nových technologií a inovací, bude znamenat zásadní investice. Pro české firmy to znamená spoustu nových příležitostí. Pozitivní rovinu můžeme najít i v ESG reportingu. Pro firmy je to test odolnosti jejich byznys modelu vůči budoucím trendům – chystané legislativě či preferencím nové generace spotřebitelů,“ řekl Právnímu rádci Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zároveň je pode něj namístě racionalita, protože na HDP Česka má vysoký podíl průmysl a řada oborů je energeticky velmi náročná. „Nevhodná legislativa nebo nerovný přístup může takové firmy vytlačit do jiných částí světa a snížit konkurenceschopnost celé země. Klima neochráníme ani zbytečnou regulací nebo novým nepotřebným reportingem,“ varuje Jonák.