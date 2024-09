Očekávaný nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který by měl do českého prostředí transponovat evropskou směrnici o kyberbezpečnosti NIS 2, o prázdninách schválila vláda a jde do parlamentu. Povinnosti z něj vyplývající by měly být rozsáhlejší než dosud a hlavně by měly dopadat na výrazně větší počet subjektů. Dotknou se i odvětví, která dosavadní úprava neregulovala. Přesný okruh adresátů je zatím předmětem debat mezi odborníky.

Vzrušení v nich vyvolávají ustanovení navrhovaného předpisu zaměřená na kontrolu dodavatelských řetězců. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jakožto autor návrhu upozorňuje, že jejich bezpečný chod je klíčový pro strategické infrastruktury, a tedy i pro národní bezpečnost. Kritici z řad podnikatelských svazů namítají, že navrhovaná úprava nahrává byrokratizaci a rozsah regulace v této oblasti je nadměrný.