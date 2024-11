V poslední době můžeme hodně slyšet o takzvané flexibilní novele pracovního práva. Pojďme se společně podívat, které nejzajímavější změny (možná) přinese a kdy. Její účinnost má nastat k 1. lednu příštího roku. Na konci října ale byl legislativní proces kolem ní na samém počátku.

Otazníky nad výpovědí

Největší kontroverze v mediálním prostoru budí takzvaná výpověď bez uvedení důvodu. Přese všechno, co k ní bylo napsáno a řečeno, ji v novele předložené do Poslanecké sněmovny vůbec nenajdeme. Je ale možné, že do textu bude doplněna prostřednictvím pozměňovacího návrhu.