Věděli jste, že od roku 2021 český stát může prověřovat a nakonec i zablokovat všechny investice do českých podniků ze strany investorů ze zemí mimo EU? Nejspíš ne, a není to ani příliš zvláštní, vezmeme‑li v úvahu, že počet ve skutečnosti vedených řízení ministerstvem průmyslu a obchodu se pohybuje v řádu jednotek ročně. To se ale může brzy změnit.

Český stát zavedl vlastní režim prověřování zahraničních investic jako reakci na unijní nařízení z roku 2018. Byť toto stále účinné nařízení státům zavedení režimu pouze doporučovalo, nyní už takový režim má 24 z 27 členských států. V některých případech se role těchto režimů ukázala jako užitečná, například když německý stát zakázal čínským státním společnostem vlastnit více než třetinový podíl v přístavním terminálu v Hamburku nebo převzít kontrolu nad německými společnostmi vyrábějícími polovodiče. V současné politicky a ekonomicky nestabilní době již většinově není pochyb o potřebě mít určitou kontrolu nad klíčovými dodavatelskými řetězci a důležitou infrastrukturou.