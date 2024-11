Jana Sedláková patří k nejznámějším mladým právníkům v Česku. Advokátní kancelář Sedlakova Legal založila hned po studiích a během pár let z ní vytvořila celou skupinu firem, do níž patří i účetní společnost TaxCounting, poradenská společnost zaměřená na fúze a akvizice Tack Room Capital a školicí platforma Ochrana nápadu. Od příštího roku se kariéra téhle mladé advokátky začne ubírat dalším směrem. Stane se partnerkou ve venture kapitálovém fondu StartGuide. Povídali jsme si o tom, jakou úlohu bude ve fondu mít, jak těžké byly začátky její advokátní kanceláře, a probrali jsme i to, jakou důležitou radu by dala svému mladšímu já.