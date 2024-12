O nových technologiích včetně AI už byly popsány stohy papírů. Do diskuse proto přispěji něčím spíše kontraintuitivním – hlavním klíčem k úspěchu není vyspělost technologií, ale správně vyškolení a motivovaní lidé, kteří je dokážou vhodně využívat. A také kvalitní data, ze kterých se technologie učí a která zpracovává a vyhodnocuje.

Mých více než 25 let praxe zavádění chytrých řešení založených na datech by šlo pro zjednodušení shrnout do magické formulky „60‑30‑10“: v průměru 60 procent celkového úspěchu – a tedy i ideálně vynaloženého úsilí – je o lidech, 30 procent o datech a pouze 10 procent úspěchu je zásluhou samotné technologie.