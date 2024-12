Jaké vlastnosti musí mít dobrý advokát? Tuhle otázku jsem v posledních měsících kladl mnoha lidem pohybujícím se v právní profesi a jejich odpovědi pro mě byly až překvapivě podobné. Vedle logické orientace v právní problematice by právníci prý měli být zároveň dobří psychologové. Dokonce prý platí, že skvělý znalec práva, kterému ale schází empatie a schopnost „přečíst“ člověka, se skvělým advokátem s největší pravděpodobností nikdy stát nemůže.

A pak takřka všichni dotázaní zmiňovali ještě jednu potřebnou schopnost – umění prezentace. Dokázat vymyslet správnou právní strategii je pro advokáta podmínka nutná, nikoliv ale dostačující. Ještě důležitější je totiž dokázat o její správnosti přesvědčit i svého klienta.

Když jsem si nedávno ze zájmu procházel různé vědecké studie týkající se právní profese, narazil jsem na jednu, která tuhle dvojici vlastností a schopností doplňuje ještě o třetí. Je zapotřebí být rovněž krásný. Podle výzkumu zveřejněného v časopise Journal of Law and Courts mají advokáti, kteří jsou považováni za fyzicky atraktivnější, větší šanci vyhrát své případy a získat přízeň soudců. Tato výhoda platí i při zohlednění dalších důležitých faktorů, jako je třeba pohlaví nebo zkušenosti advokáta. Jak se ukazuje, spravedlnost by sice měla být slepá, soudci ale rozhodně slepí nejsou a věc tak pomíjivá, jako je fyzická krása, při jejich rozhodování může hrát roli.