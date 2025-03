Pozdní příprava, případně špatná komunikace. To jsou podle právníka a partnera skupiny Talers Zdeňka Mikuláše nejčastější chyby, které komplikují mezigenerační obměnu ve firmách. Velkým prohřeškem také je, když zakladatel firmy do jejího řízení „kafrá“ i poté, co ji předal nástupci. „Viděl jsem firmu, která skončila v insolvenci právě kvůli tomu, že táta sice podnik formálně předal, ale fakticky k tomu nedošlo,“ říká Mikuláš.

Jak nejjednodušeji zajistit klidný přechod rodinného majetku z generace na generaci? Co to všechno obnáší?