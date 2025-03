Vyspělá umělá inteligence a inteligentní roboti by postupně měli získat legální postavení elektronické osoby. „Ta by mohla mít určitou formu právní subjektivity, například možnost vlastnit majetek nebo být odpovědná za své činy prostřednictvím zvláštního pojištění nebo fondu,“ řekl Právnímu rádci Tomáš Ščerba z advokátní kanceláře DLA Piper. Pokud AI získá v budoucnu „vědomí“, mohla by obdržet i právo na život – pak by její vypnutí bylo považováno za usmrcení nebo i vraždu.