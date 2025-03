Jednou z nejvýznamnějších výzev, jimž bude svět práva čelit v nadcházejících letech, je rychlý rozvoj technologií, zejména generativní umělé inteligence, která již nyní mění právní služby a očekávání klientů. Podle nejnovější Zprávy o stavu právního trhu v USA, kterou společně vydaly Thomson Reuters Institute a Center on Ethics and the Legal Profession v Georgetown University Law Center, více než tři čtvrtiny právních profesionálů očekávají, že umělá inteligence v příštích pěti letech vysoce dopadne na jejich obor a promění jej. Totéž bude platit nejen o americkém, ale i o evropském trhu.

Podle zmíněné zprávy právníci v průměru předpokládají, že v příštích pěti letech budou ve více než polovině své práce využívat umělou inteligenci. Je zřejmé, že nástroje obsahující AI umožní právníkům využít jejich odborné znalosti dosud nevídaným způsobem. A je také zřejmé, že svět právních firem v důsledku těchto změn projde zásadní transformací. Současná velikost firmy, úroveň její ziskovosti nebo její tradiční místo na právním trhu nemusí být v tomto rychle se měnícím prostředí stabilní: budou existovat významní vítězové i firmy, které z toho nevyjdou tak dobře.

Jak se na tuto změnu adaptovat? Z jiného průzkumu, který provedla firma Simmons & Simmons mezi šéfy 500 právních firem v USA, vyplývá několik odpovědí. Ta první je nasnadě, právníci prostě budou muset být technicky zdatnější. Podle naprosté většiny oslovených odborníků ale také platí, že stále důležitější budou v nadcházejících letech empatie a měkké dovednosti. A to je vlastně dobrá zpráva. Umělá inteligence by mohla odstranit „robotické“ aspekty mnoha činností, které právníci dosud musí provádět, a dala by jim tak možnost rozvíjet se v empatičtější lidské bytosti.