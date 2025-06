Advokátní kancelář CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, je součástí mezinárodní právní sítě CMS. Letos oslaví 34 let na českém trhu. Souběžně se symbolickou změnou v podobě přesunu sídla do nově zrekonstruovaných prostor v paláci Dunaj na pražské Národní třídě došlo loni i ke změně na postu řídícího partnera kanceláře. Stal se jím odborník na obchodní právo, regulatoriku a spory Tomáš Matějovský. V rozhovoru popisuje svou vizi rozvoje kanceláře, situaci na českém i globálním trhu právních služeb i to, jak důležité je i přes vrcholovou manažerskou pozici zůstat činný v advokátní praxi. „Bez toho bych tu funkci vlastně nechtěl zastávat, jelikož práce s klienty a pro klienty mě baví a je pro mě zásadní,“ konstatuje advokát.