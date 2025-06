Pokud Česko chce růst, mělo by se podle Víta Stehlíka, šéfa pražské pobočky advokátní kanceláře White & Case, soustředit na energetiku a rozvoj dopravní infrastruktury. „Pro naši energetiku je rozvoj jaderných elektráren jediná realistická možnost, jak zajistit dostatek zdrojů,“ říká Stehlík. S dostavbou Dukovan podle něj nynější vláda dělá to, co kabinet před 11 lety nedokázal. Faktem ale je, že se od té doby proměnila unijní energetická politika, která dříve nebyla nakloněna veřejné podpoře při budování reaktorů. Levnější elektřinu nicméně nové zdroje samy o sobě nezajistí. Na zvážení je inspirace z americké regulace trhu s elektřinou, jejímž výsledkem je cena, která je v průměru znatelně nižší než v EU.