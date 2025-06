Základem dovolené je pojištění, následuje chování směřující k eliminaci rizik. Podle průzkumu agentury CzechTourism se 57 procent Čechů chystá vycestovat do ciziny a 65 procent hodlá využít zákonný nárok na pracovní volno pro letní pobyt v tuzemsku. I plánovaný letní odpočinek se může snadno změnit ve zklamání a následnou právní bitvu. Na vině může být krach zprostředkovatele dovolené, ubytovací služby nižší kvality, než jak bylo domluveno, ale i stávka letištního personálu. Právní rádce proto přináší základní přehled práv dovolenkářů, i toho, co by měl každý z nich zvážit předtím, než se rozhodne pro konkrétní způsob, jak se na cestu vydá.