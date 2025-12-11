V odborném tisku se lze čas od času dočíst o rozhodnutích ruských soudů, kterými se neruským společnostem zakazuje vést mezinárodní rozhodčí řízení proti ruským entitám. V tomto článku stručně a zjednodušeně představíme příslušnou ruskou právní úpravu.
Legislativní rámec
Ruský obchodní soudní řád (APK) obsahuje od roku 2020 mimo jiné články 248.1 a 248.2, v zahraniční literatuře zjednodušeně označované jako „Lugovoy Law“, česky snad nejlépe „zákon Lugového“ (jakkoliv tento pojem není v českém prostředí zatím všeobecně používán). Logika této právní úpravy stojí na dvou hlavních bodech.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.