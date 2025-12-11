Rychlost je dnes v ekonomice nejvzácnější komoditou. Kdo dokáže rychle rozjet projekt, otestovat produkt na trhu, sehnat kapitál a expandovat za hranice, má šanci na úspěch. V případě start‑upů to platí dvojnásob. A právě rychlost je něco, co českému startupovému prostředí chybí. A co by měl – mimo jiné – přinést připravovaný startupový zákon.
Podle platformy Czechia Dealroom je v Česku 1826 start‑upů, což je zhruba 167 na milion obyvatel. Ovšem evropský průměr je 201, USA mají 512 start‑upů na milion obyvatel, a Estonsko dokonce 843. Analýza, kterou v létě zpracovaly Úřad vlády, ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest a Česká startupová asociace, z tohoto srovnání vyzdvihuje čtyři body: nízký počet nově zakládaných start‑upů, nízkou míru jejich přežití, slabou mezinárodní expanzi a vysoký odliv úspěšných firem do zahraničí.
