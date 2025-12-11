Blížící se konec roku je tradičně chvílí, kdy se v distribučních systémech upravují smlouvy, přepisují rabaty a bonusová schémata. Výrobci a dovozci v této souvislosti často řeší, jak nastavit férové podmínky v situacích, kdy se v jejich distribučních systémech používají různé prodejní kanály: typicky distributoři s kamennými prodejnami a distributoři prodávající (někdy i výlučně) jen online. Obvyklé vnímání je, že online prodejci v určité míře „kazí“ obchod tradičním distributorům s kamennými provozovnami. Je tedy vhodná doba připomenout možnosti nastavení odlišných podmínek těmto dvěma distribučním kanálům.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.