Rok 2026 nepřináší, co se daní a povinných pojistných odvodů týče, žádné revoluční změny, nicméně minimálně parametrické úpravy jsou v některých oblastech v takovém rozsahu, že ovlivní činnost mnoha podnikatelů i zaměstnanců. Pojďme se na ně tedy podle jednotlivých oblastí podívat.
Daň z příjmů právnických osob
Konsolidační balíček Fialovy vlády zvýšil daň z příjmů právnických osob (korporátní daň) s účinností od 1. 1. 2024 o dva procentní body z 19 na 21 procent. Tato sazba bude relevantní i pro rok 2026, ačkoli vítězové posledních parlamentních voleb avizují, že sazbu této daně sníží na původní hodnotu 19 procent.
