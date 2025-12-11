Mnoho z nás využívá umělou inteligenci ke generování textových, grafických či audiovizuálních děl. AI na podkladě stručného zadání vyhotoví obrázky, videa, články, plakáty, písně, básně, reklamní brožury či přímo vědecké práce nebo eposy a mnohé další. Na AI jsou založeny i mnohé technologické vymoženosti, jež výrazně mění a usnadňují naše životy, jako jsou hlasoví asistenti.

Právní aspekty užití AI děl řada lidí neřeší, respektive je začne řešit až v okamžiku, kdy například někdo bez jejich svolení užije úplně stejné AI dílo nebo když video vygenerované AI zachycuje je samotné v negativním světle. Potom mnohdy dospějí k vcelku nepříjemnému zjištění, že současný český právní řád s AI (zatím) příliš nepočítá. Pod vlivem AI se sice postupně celosvětově mění právní normy, ale že by právo dokázalo čelit všem souvisejícím výzvám, se úplně říci nedá. Zatímco AI se neustále mění a posouvá kupředu, v právu zkrátka (zatím) do značné míry zůstává vše „při starém“.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://pravniradce.ekonom.cz/c1-67821380-promeny-prava-pod-tlakem-umele-inteligence  