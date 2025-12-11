Mnoho z nás využívá umělou inteligenci ke generování textových, grafických či audiovizuálních děl. AI na podkladě stručného zadání vyhotoví obrázky, videa, články, plakáty, písně, básně, reklamní brožury či přímo vědecké práce nebo eposy a mnohé další. Na AI jsou založeny i mnohé technologické vymoženosti, jež výrazně mění a usnadňují naše životy, jako jsou hlasoví asistenti.
Právní aspekty užití AI děl řada lidí neřeší, respektive je začne řešit až v okamžiku, kdy například někdo bez jejich svolení užije úplně stejné AI dílo nebo když video vygenerované AI zachycuje je samotné v negativním světle. Potom mnohdy dospějí k vcelku nepříjemnému zjištění, že současný český právní řád s AI (zatím) příliš nepočítá. Pod vlivem AI se sice postupně celosvětově mění právní normy, ale že by právo dokázalo čelit všem souvisejícím výzvám, se úplně říci nedá. Zatímco AI se neustále mění a posouvá kupředu, v právu zkrátka (zatím) do značné míry zůstává vše „při starém“.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.