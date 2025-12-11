Pracovní právo prochází v poslední době turbulentními změnami. Po červnových změnách, které přinesla takzvaná flexinovela, ovlivní v příštích měsících situaci na trhu práce nové povinnosti, které zakotvuje směrnice o transparentnosti odměňování. Tu by do příštího léta měla Česká republika transponovat. „Nyní bude třeba vynaložit velké úsilí a očekávám i určitý mentální posun u řady zaměstnavatelů. Na zprávy o odměňování a podobné povinnosti u nás, na rozdíl od jiných, například některých skandinávských zemí, nejsme zvyklí,“ předvídá Adéla Krbcová, specialistka na pracovní právo a jedna ze dvou ředitelek pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Peterka Partners. V rozhovoru hovoří nejen o chystané úpravě, ale i obecné situaci v pracovním právu a o tom, zda by byznysová sféra ocenila v této oblasti větší stabilitu.
